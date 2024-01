Wechsel an der Spitze der Volkshochschule Merzig-Wadern Wechsel an der Spitze der VHS Merzig-Wadern

Heidenreich hat die Geschäfte der VHS Merzig-Wadern dreizehneinhalb Jahre lang geführt und in dieser Zeit zahlreiche Veränderungen bewirkt. In ihrer Zeit als Geschäftsführerin habe sie die Merziger VHS „auf allen Ebenen zukunftsfähig gemacht“, so Torsten Rehlinger. Diese Leistung erstrecke sich „von einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung über die Renovierung unserer Merziger Zentrale bis hin zur Errichtung unseres technologisch, ökologisch und ästhetisch hochmodernen Neubaus am Standort Brotdorf“.