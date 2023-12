Schöne Geste 180 Stück Rinderbraten erreichen die Merziger Tafel

Die Aktion resultierte aus einem Gespräch zwischen Paqué und Schmitz im Herbst, in dem es darum ging, was der Verein Herzensengel in diesem Jahr für die Kunden der Tafel Merzig machen könnte. Paqué machte dabei den Vorschlag, dass er sich die Wiederholung der Weihnachtsbratenaktion, die vor ein paar Jahren schon einmal gelaufen war, vorstellen könnte. Nach Rücksprache mit seinem Fleischfachberater Martin Wilhelm gab der Wasgau-Marktleiter „grünes Licht“, so dass sich die Tafelkunden über 180 Rinderbratenstücke zu je 500 Gramm freuen dürfen. Diese wurden nun zur Ausgabe vor Weihnachten an die Kunden der Tafel Merzig abgegeben, sodass sie an Weihnachten ein Stück Fleisch auf dem Tisch haben. Außerdem füllte Konstanze Wirth-Leinen 419 Nikolaustüten mit Spenden, unter anderem mit Unterstützung von Francesco Mannese, für die Kinder der Tafel Merzig. Zusätzlich wurden am Samstag, den 16. Dezember eine „Kauf eins mehr“ Aktion im Wasgau-Markt Ballern durch junge Leute aus Merzig durchgeführt, deren Sachspenden ebenfalls der Tafel zugute kommt.