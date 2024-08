Mitarbeiterinnen informieren Was macht der Sozialdienst am SHG-Klinikum Merzig?

Bärbel Becker-Poup informierte über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der stationären Akutbehandlung. Die Aufenthaltsdauer in Krankenhäusern sei in den letzten Jahren gesunken. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt demnach mittlerweile nur noch fünfeinhalb Tage. Die Patienten dürfen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für das Gesundheitswesen nur aufgenommen und stationär behandelt werden, wenn es medizinisch erforderlich ist. Weil also schnell nach der Aufnahme klar sein muss, wie es nach dem Krankenhausaufenthalt weitergeht, spielt das Entlassmanagement eine zunehmend wichtige Rolle. Das bedeutet in der Praxis: „Wir müssen möglichst schnell zusammen mit dem Patienten und den Angehörigen Lösungen finden; auch dann, wenn zunächst alles so aussieht, als wäre das Leben auf den Kopf gestellt.“