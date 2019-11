Arbeitskalender für November : Was gibt’s auf den Streuobstwiesen zu tun?

Merzig-Wadern Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz gibt einige Tipps zu den Arbeiten, die im November auf den Streuobstwiesen anstehen.

Im November und Dezember herrschen die richtigen Voraussetzungen, um Obstbäume zu pflanzen. Was genau zu tun ist, hat der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz zusammengestellt. In diesen Monaten regnet es normalerweise genug, damit die gepflanzten Bäume nicht gegossen werden müssen und die jungen Wurzeln anwachsen können. Der Boden sollte allerdings nicht gefroren sein.

Beim Schnitt kann die Baumschule helfen

Wer den Baumschnitt beherrscht, sollte beschädigte Wurzeln entfernen und die vorhandenen Wurzeln so schneiden, dass eine gleichmäßige Verteilung der Wurzelmasse vorliegt. Neben der Stammverlängerung sollten maximal vier Leitäste, die gut an Stamm verteilt sind, verbleiben. Eine starke Einkürzung der verbleibenden Äste regt das Wachstum im Frühjahr an und ist die Grundlage für eine gesunde und stabile Kronenentwicklung. Diese Schritte können auch in einer Baumschule erledigt werden.