Die SZ hört sich um Los der Fellenbergkapelle treibt Merziger um

Die Fellenbergkapelle – Baujahr 1885 – prägt seit weit über einem Jahrhundert das Umfeld in der Torstraße. Doch seit einigen Jahren schon fristet sie ein trauriges Dasein. Während der hintere Bereich mit Graffiti besprüht ist, verkommt die zur Straße gewandte Seite zu einem Parkplatz. Eins wurden hier Kinder getauft, Paare getraut, um geliebte Menschen getrauert, und für viele war es ein Zufluchtsort, in dem sie ihren Glauben ausleben konnten. Das ist nun schon seit vielen Jahren nicht mehr möglich, weil es Investoren gab, die offensichtlich weder auf das, was die Menschen mit diesem Ort verbinden, noch auf die erhaltungswürdige Bausubstanz Rücksicht genommen haben. Nach dem Artikel in der Saarbrücker Zeitung am vergangenen Samstag haben sich eine Merziger Bürger der SZ gegenüber klar geäußert.