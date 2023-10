Warnwesten für Grundschule St. Valentin So wird es für die Kids noch sicherer

Sowohl die Saarland-Versicherungen als auch die Sparkasse Merzig-Wadern haben sich in der Vergangenheit häufig als verlässliche Unterstützer der Gemeinschaft erwiesen. Auch mit der Verteilung von Warnwesten an Grundschüler setzen die beiden erneut ein starkes Zeichen für ihr soziales Engagement. Mit den Worten: „Die Sicherheit unserer Kinder auf dem Schulweg sollte für uns alle oberste Priorität haben. Sie ist nicht nur eine Verantwortung der Eltern, sondern erfordert das Engagement der gesamten Gemeinschaft. Die Sichtbarkeit der Kleinen ist ein zentraler Aspekt der Sicherheit, der zur Vermeidung von Unfällen beiträgt“, setzte Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Merzig-Wadern, das gemeinnützige Engagement der Sparkasse in Taten um und verteilte gemeinsam mir René Seelbach, Pressesprecher der Saarland-Versicherungen, Warnwesten an die Grundschülerinnen und Grundschüler. Dabei wurden Sie tatkräftig unterstützt von Schulleiterin Eva Kraus und Tanja Haupenthal, Polizeioberkommissarin und Leiterin der Jugendverkehrsschule des Landkreises Merzig-Wadern in Losheim am See-Britten.