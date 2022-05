Start ist im Kurpark von Thalfang : Genussvolles Wandern auf dem neuen „Lecker Pfädchen“

Auf der Strecke kann man sich von Caterern an ausgewählten Pauseplätzen bewirten lassen – wie diese zwei Wandererinnen hier. Foto: Achim Laub

Merzig/Thalfang Der 10,5 Kilometer lange Premiumweg nahe des Grünen Kreises ist ganz frisch aus der Taufe gehoben.

In Thalfang wird am Samstag, 14. Mai, die Traumschleife „Lecker Pfädchen“ eröffnet. Der Wanderweg ist der erste Premiumweg in Deutschland, der vom Deutschen Wanderinstitut die neue Auszeichnung „Genuss Regional“ für Wege mit besonderem kulinarischen Angebot erhält.

Diese Auszeichnung hat sich das „Lecker Pfädchen“ verdient, denn die Vielfalt der kulinarischen Angebote, übrigens durchweg von „Ebbes von hei“-Partnern, ist spektakulär. Der Weg wurde entwickelt von der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf in Kooperation mit der Regionalinitiative „Ebbes von hei“ und dem Wanderbüro Saar-Hunsrück.

Im Umfeld von 200 Metern um den Startpunkt im Kurpark von Thalfang gibt es drei Gastronomiebetriebe, außerdem ein Café mit Bäckerei und einen Edeka-Markt, der die „Lecker Pfädchen“-Picknickbeutel zum Mitnehmen anbietet. Die Picknickbeutel sind auch erhältlich bei der 100 Meter vom Start entfernten Tourist-Information, wo die Gäste zusätzliches Infomaterial zum Weg bekommen können.

Unterwegs treffen die Wanderer beim Lecker Pfädchen auf drei Genussstationen. Foto: Achim Laub

Der Weg bietet drei ständig verfügbare Genuss-Stationen mit regionalem Wasser von Hochwald-Sprudel, Bieren von der Kirner Privatbrauerei und Wein vom Weingut Thielen-Feilen in Minheim an der Mosel und dem Weingut Gorges-Müller in Burgen an der Mosel. Unterwegs informieren sechs Genussfenster über die kulinarischen Besonderheiten der Region.

Ein weiterer Service ist „Angeregtes“ von Annegret Lipp (www.angeregtes.com). Über sie können Wandergruppen vorab ein leckeres Catering vor Ort an einer der drei Genuss-Stationen ordern.

Die 10,5 Kilometer lange Traumschleife „Lecker Pfädchen“ ist leicht bis mittelschwer, mit wenig Steigungen und dafür gespickt mit jeder Menge Abwechselung. Die Landschaft ist idyllisch, präsentiert sich in einem harmonischen Wechsel von Feld und Wald und dazwischen das wunderschöne Dhronecken mit seiner mittelalterlichen Burg. Es gibt kaum Asphalt, dafür einen hohen Pfadanteil, sowie schöne Wald- und Wiesenwege. Für Freunde von Wanderveranstaltungen werden über das ganze Jahr kulinarische Wanderungen angeboten. So gibt es am 4. Juni eine Weinwanderung mit dem Weingut Thielen-Feilen oder am 3. September eine Bierwanderung mit der Kirner Brauerei.

Starten kann man die Tour über das „Lecker Pfädchen“ auf den Parkplätzen am Kurpark und an der Tourist-Info.