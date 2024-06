Analyse der Wahlergebnisse: Merzig Nach dem Super-Wahlsonntag: Wie der neue Merziger Stadtrat aussehen wird

Im Stadtrat der Kreisstadt Merzig bleibt die CDU die stärkste Fraktion. Die SPD bestätigt ihr Ergebnis der Wahl von 2019, die AfD holt stark auf und ist künftig drittstärkste politische Kraft. Die Grünen büßen Stimmen ein und liegen in Zukunft auf Augenhöhe mit den Freien Wählern. Die FDP muss leichte Verluste hinnehmen, schafft aber den Wiedereinzug in das Gremium. So stellt sich die Situation nach den Kommunalwahlen vom Sonntag dar.