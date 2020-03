Kostenpflichtiger Inhalt: Merzig : „Umsetzung der Nordumfahrung wird konkreter“

Frank Wagner. Foto: Jan Bubel/CDU-Landtagsfraktion/Jan Bubel

Merzig Frank Wagner (MdL) beruft sich auf ein Gespräch, das er vor kurzem im Innenministerium mit Christian Seel geführt habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Beckinger

Nach Mitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten Frank Wagner aus Merzig gibt es Fortschritte bei den Bestrebungen, die Nordumfahrung Merzig doch zu realisieren. Wagner beruft sich dabei auf ein Gespräch, das er vor Kurzem mit dem Staatssekretär im Innenministerium, Christian Seel, geführt habe und in dem es um ein Treffen der Vertreter von Landesregierung und Bundeswehr in der Woche zuvor ging. An dem Gespräch am 2. März auf dem Gelände der Bundewehrkaserne „Auf der Ell“ in Merzig hat nach Angaben von Wagner neben dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, auch eine Delegation der Landesregierung teilgenommen, die von den beiden Staatsekretären Christian Seel (Innenministerium) und Jürgen Barke (Wirtschaftsministerium) angeführt wurde.

Bei dem Vor-Ort-Termin sei es um Möglichkeiten zur Umsetzung des Projektes „Nordsaarlandstraße“ sowie der Weiterentwicklung des Bundeswehrstandortes in Merzig gegangen, sagt Wagner. Innenstaatssekretär Christian Seel habe den Merziger Landtagsabgeordneten zu den neuesten Entwicklungen informiert und dabei auch das weitere Vorgehen konkretisiert. „Das Bundesverteidigungsministerium und die saarländische Landesregierung wollen sowohl den Bundeswehrstandort Merzig sichern als auch die Nordumfahrung Merzig als wichtigen Teil der Nordsaarlandstraße ermöglichen“, hält Wagner als Resümee fest. Bei dem Ortstermin auf dem Bundeswehrgelände sei eine mögliche Trassenführung für die Nordumfahrung vor dem Hintergrund der Ausbildungserfordernisse der Truppe diskutiert und gemeinsam weitere Untersuchungsfragen identifiziert worden. Wagner: „Beide Delegationen haben die Verbesserung der Ausbildungssituation der Streitkräfte und die Verkehrsinfrastruktur im Nordsaarland als handlungsleitende, gemeinsame Ziele festgelegt.“

Dies soll nun in einer Übereinkunft („Memorandum of Understanding“) ausgearbeitet werden, um weitere Planungsschritte und Untersuchungen vorantreiben zu können. „Für Merzig und die gesamte Region ist dies eine gute Nachricht, die uns hoffnungsvoll stimmen sollte. Neben konkreten Plänen und Absprachen bezüglich des Verkehrsprojektes Nordsaarlandstraße wird nun auch mit Hochdruck an einer Weiterentwicklung der Bundeswehrkaserne ‚Auf der Ell’ gearbeitet“, urteilt Wagner. Somit werde der Bundeswehrstandort in unserem Landkreis abgesichert und zukunftsfähig entwickelt.