Neueröffnung in der Poststraße : Mit Waffeln wollen sie Merzig glücklich machen

Franchisenehmer Emrah Nas (vordere Reihe, Zweiter von rechts) freut sich mit seinem Team über seine neu eröffnete Filiale von „Waffle Brothers“ in der Merziger Poststraße. Foto: Teresa Enzweiler

Merzig Die Fußgängerzone in Merzig erhält Zuwachs: Seit Samstag gibt es dort eine Filiale von „Waffle Brothers“. Emrah Nas eröffnete damit die zehnte Filiale des Franchiseunternehmens. Deutschlandweit gibt es bereits neun weitere Filialen der auf Waffeln und Shakes spezialiserten Café-Kette, unter anderem in Saarlouis und Trier.



Nas, der ebenfalls Inhaber des Friseursalons „Diamonds Cut“ in Merzig ist, fehlte nach seinen Worten bisher etwas Vergleichbares in der Gastronomieszene der Stadt. Der Waffel-Laden soll vor allem dazu beitragen die „Fußgängerzone zu beleben“, sagt Nas. Das Konzept sei nach seinen Worten einzigartig und sehe folgendermaßen aus: Kunden können sich Waffeln individuell zusammenstellen lassen und mit ausgewählten Toppings, also Belägen, verfeinern. Dabei stehen Obst, Schokoladen, Riegel, Flakes und Streusel zur Wahl.

Die Kunden können zwischen der herzförmigen „Happy-Waffle“, einer „Lolly-Waffle“ für Kinder, einer Belgischen Waffel oder einer vierschichtigen Waffeltorte namens „Happy-Torte“ wählen. Für diejenigen, die auf Kalorien oder tierische Produkte achten, gibt es laut Nas spezielle Angebote: Montags und mittwochs werden Proteinwaffeln angeboten, dienstags ist der Tag der veganen Vollkornwaffel. Es werden „regionale Produkte verarbeitet und eine große Auswahl an frischen Obstsorten bereitgehalten“, erzählt der Franchisenehmer weiter. Neben den Waffeln werden laut Nas auch mehrere Eiscreme-Sorten, Milch-Shakes sowie Soft- und Heißgetränke serviert.

Für Inhaber Nas soll „Waffle Brothers“ ein Ort sein, der für das Motto „We make Merzig happy“ (Deutsch: „Wir machen Merzig glücklich“) steht und an dem „für jeden etwas dabei ist“. An warmen Frühlings- und Sommertagen soll in Zukunft eine Außenterrasse zum Schlemmen einladen. Für diejenigen, die es eilig haben, biete „Waffle Brothers“ nach Worten von Nas die Gerichte auch zum Mitnehmen an.