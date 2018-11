6000 Euro gehen an die Tafel und das SOS-Kinderdorf

Mit einem großen Erfolg: Aufgerundet durch die Geschäftsführung des Unternehmens kamen 6000 Euro zusammen, die nun zu gleichen Teilen an zwei soziale Einrichtungen in Merzig übergeben werden konnten. Jeweils 3000 Euro gingen an das SOS-Kinderdorf-Saar in Merzig-Hilbringen und an die Tafel Merzig.

Stellvertretend für alle, die sich so eifrig an der Spendenaktion beteiligt hatten, überreichten Tom Waltasaari, Geschäftsführer der V&B Fliesen GmbH, und der Betriebsratsvorsitzende Uwe François die Schecks an den Leiter des SOS-Kinderdorfs Saar, Joachim Selzer, und an Elisabeth Boldt und Frank Paqué von der evangelischen Kirchengemeinde Merzig, die seit 2013 Trägerin der Tafel ist.

Betriebsrat Uwe François war begeistert vom sozialen Engagement seiner Kolleginnen und Kollegen und betonte: „Ich bin stolz, in diesem Unternehmen als Vertreter der Belegschaft tätig zu sein, und freue mich sehr, dass wir diesen so wichtigen sozialen Einrichtungen mit der Spende helfen können“.

SOS-Kinderdorf-Leiter Joachim Selzer bedankte sich ebenfalls für das tolle Engagement: „Dank solcher Spenden können wir für unsere Kinder, die ja mit sehr schwierigen Lebenssituationen fertig werden müssen, Projekte wie Tiergestützte Pädagogik oder die Förderung der Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche auf die Beine stellen, was sonst nur schwer machbar ist.“

Auch Frank Paqué, der zusammen mit rund 70 Ehrenamtlichen hochwertige Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, sammelt und diese in den Räumen der Tafel in der Merziger Innenstadt zweimal wöchentlich an Bedürftige verteilt, freute sich sehr: „Für uns ist jede Geldspende eine ganz große Hilfe und jeder Euro mehr als willkommen.“

Tom Waltasaari, Geschäftsführer der V&B Fliesen GmbH, lobte die große Einsatzbereitschaft der Spenderinnen und Spender und sagte: „Diese Spendenaktion zeigt einmal mehr, dass in unserem Unternehmen Mitmenschlichkeit und Verantwortung aktiv gelebt werden. Als Geschäftsleitung haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich sehr gerne dabei unterstützt, und das umso mehr, weil die Geldbeträge direkt Einrichtungen hier in unserer Region zugutekommen.“