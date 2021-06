Vortrag : Chefarzt spricht bei Online-Vortrag über Gesundheit der Leber

Wer sich zu kalorienreich ernährt, begünstigt eine Erkrankung der Leber. Auch Bewegungsmangel trägt dazu bei. Foto: dpa/Frank Leonhardt

Hilbringen/Merzig Um die Ursachen der Fettleber-Erkrankung geht es bei einer Veranstaltung, zu der die CEB und die SHG-Klinik Merzig gemeinsam einladen.

Einen Online-Vortrag zu „Wie kriegt die Leber ihr Fett weg?“ hält Dr. Peter Henkel, Chefarzt der Inneren Medizin II am SHG-Klinikum Merzig, am Donnerstag, 8. Juli, um 18 Uhr. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Prävention und Medizinische Behandlung für und in der Region Merzig-Wadern“ des SHG-Klinikums Merzig in Kooperation mit der CEB in Hilbringen statt.

Was eine Pandemie sei, sei allseits bekannt, seitdem das Virus SARS-CoV-2 durch die Welt zieht, schreibt die CEB in einer Ankündigung. Dabei werde leicht übersehen, dass es noch eine Reihe anderer Erkrankungen gebe, die inzwischen pandemische Züge angenommen hätten, zum Beispiel die Fettleber-Erkrankung. Weltweit nehme der Anteil der betroffenen Menschen dramatisch zu, heißt es weiter – und nicht nur bei Erwachsenen, sondern bereits im Kindesalter.

Die Ursachen seien vielfältig und reichten von Infektionserkrankungen über Nebenwirkungen von Arzneimitteln bis zu einer genetischen Veranlagung, sagt Dr. Peter Henkel. Die Hauptursache liege aber am Lebensstiel mit einer zu kalorienreichen Kost, am Bewegungsmangel und an der Zuckererkrankung (Diabetes mellitus Typ 2), die mittlerweile ebenfalls weltweit pandemisch zunehme. Eine dauerhaft vermehrte Fetteinlagerung in der Leber sei nicht harmlos. Leberzellen könnten absterben. Fibrose, Zirrhose und im schlimmsten Fall sogar Leberkrebs könnten die Folgen sein. Tragisch sei, dass viele Betroffene nichts davon wüssten, die Bestimmung der sogenannten Leberwerte allein reiche nicht aus und ein bundeseinheitliches Screening-Programm sei noch nicht erstellt. In seinem Vortrag geht Dr. Henkel ausführlich auf diese gesamte Problematik ein. Er erklärt Diagnose und Ursachen, zeigt aber auch Strategien und Wege auf, wie die Leber eine Chance bekommt, sich zu erholen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag wird über das Videokonferenzsystem Big Blue Button übertragen und ist über folgenden link erreichbar: