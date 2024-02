Anlage ist über Pellinger Tunnel geplant Warum eine Photovoltaikanlage zu Reh-Inzucht führen könnte

Auf die im Nachbarland Belgien nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Jahr 2018 bereits überwundene Tierseuche machte bei der VJS-Tagung in Calmesweiler Roland Theis in seiner Funktion als Vorsitzender der Kommission für Sicherheit und Katastrophenschutz des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR) in einem kurzfristig eingeplanten Gastreferat aufmerksam. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im saarländischen Landtag warnte – auch als bekennender Jäger – vor der Aujeszkyschen Krankheit, die von Wildschweinen übertragen wird und der im vergangenen halben Jahr in Frankreich bereits Hunde zum Opfer gefallen seien. Insbesondere schilderte er aber, wie die Belgier ihren ASP-Ausbruch unter Kontrolle gebracht haben, was in den ostdeutschen Bundesländern bislang noch nicht gelungen sei.