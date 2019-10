Vortrag zum Klimawandel in Merzig : Augenzeugen des Klimawandels berichten

Janett Castillo (links) und José Guevara auf ihrer Europatour. Foto: Öku-Büro, München

Merzig Referenten aus Nicaragua und El Salvador berichten in Merzig, wie der Klimawandel das Leben in ihrer Heimat verändert.

Von Dirk Ley

Augenzeugen aus Zentralamerika berichten am kommenden Montag, 28. Oktober, in der Jean-François-Boch-Schule in Merzig über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Heimatregion. Der kostenlose Vortrag von Janett Castillo aus Nicaragua und José Guevara aus El Salvador beginnt um 11 Uhr in der Von-Boch-Straße 73 und wird ins Deutsche übersetzt.

Castillo und Guevara kommen aus Ländern, in denen der Klimawandel das Leben der Einwohner tiefgreifend verändert hat. Für die Menschen in Zentralamerika lautet die Frage nicht mehr, ob sich der Klimawandel noch verhindern lässt. Stattdessen müssen sie sich auf dessen Folgen einstellen. Dazu gehören extreme Dürren und Überschwemmungen. Außerdem suchen Wirbelstürme Mittelamerika immer häufiger heim und bedrohen das Leben von Kleinbauern.

Stichwort Die Heimat der beiden Vortragenden Nicaragua liegt zwischen Honduras und Costa Rica. Das Land hat 6,1 Millionen Einwohner, davon lebt rund ein Viertel in der Hauptstadt Managua. Zwischen 1978 und 1990 litt Nicaragua zuerst unter dem Bürger- und danach unter dem Contrakrieg. Auch in der Gegenwart prägen Unruhen die politische Lage. Hinzu kommen Extremwetter­ereignisse wie Dürre oder Überschwemmungen im Zuge des Klimawandels. Daher sind tausende Nicaraguaner in die USA oder nach Costa Rica geflohen. El Salvador ist zwar das flächenmäßig kleinste Land in Zentralamerika, dennoch leben dort 7,3 Millionen Menschen. Die Hauptstadt San Salvador ist mit Abstand die größte Stadt des Landes. El Salvador hat viele Probleme. Bis heute leidet die zwischen Guatemala und Honduras gelegene Republik unter den Folgen des Bürgerkriegs (1979 bis 1992). Armut und Bandengewalt haben tausende Salvadorianer in die Flucht getrieben. Sie versuchen ihr Glück vor allem in den USA. Hinzu kommen der Klimawandel und seine Folgen.

Im Vortrag von Castillo und Guevara wird zur Sprache kommen, warum Zentralamerika so heftig von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Bei der Antwort auf diese Frage spielt auch das auf Export und Wachstum basierende Wirtschaftsmodell eine große Rolle. Die beiden Vortragenden sehen in einem Wechsel hin zu einer kleinbäuerlichen nachhaltigen Landwirtschaft eine Möglichkeit, das Leid der Menschen zu mildern und die Folgen des Klimawandels zu überleben. Geht es nach Castillo und Guevara, so sollen die Bauern in Zentralamerika erst einmal für den eigenen Bedarf produzieren und Überschüsse – wenn vorhanden – auf lokalen Märkten anbieten. Auf diese Art und Weise werde die Abhängigkeit von der schwankenden Nachfrage auf dem Weltmarkt reduziert.

Das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland (NES), das den Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum Merzig organisiert hat, verweist auf das Potenzial einer „intelligenten diversifizierten Landwirtschaft“ im Kampf gegen den Klimawandel. Schattenspendende Bäume und eine organische Landwirtschaft könnten das Mikroklima positiv beeinflussen und zur Gesundung der Böden beitragen.

Mit Hilfe von Messstationen seien die Menschen in Lateinamerika dazu in der Lage, die Aussaat und Anbauprodukte optimal an die erwarteten Niederschlagsmengen anzupassen. Das Netzwerk hält in einer Mitteilung fest: „Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz bilden dadurch keinen Gegensatz mehr, sondern ergänzen sich gegenseitig.“ Laut NES ist nicht davon auszugehen, dass „die internationale Gemeinschaft Willens und in der Lage ist, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen“. Daher seien die Menschen in Zentralamerika selbst aktiv geworden und hätten Klima-Netzwerke gebildet.