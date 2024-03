Vortrag bei den Lions Wendelin von Boch erzählte Firmengeschichte

Der Präsident des Lions Clubs Merzig/Saar, Armin Streit, hatte kürzlich die Mitglieder zu einem Vortrag mit dem Titel „Die Geschichte des Unternehmens Villeroy & Boch“ in das Clublokal des Hotel-Restaurants Roemer in Merzig eingeladen. Referent des Abends war Wendelin von Boch, wie der Lions Club berichtet. Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender und auch ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des weltweit bekannten Keramik-Unternehmens ließ von Boch die mehr als 275-jährige Firmengeschichte – von der Gründung im Jahre 1748 in Lothringen bis in die Gegenwart – Revue passieren.