SZ-Aktion Mein Lieblingsplatz : Entspannung mit Aussicht nach dem Saunagang

Sein Lieblingsplatz zum Aus­spannen ist der Ruheraum im Freizeit- und Gesundheitsbad Merzig: Das schreibt SZ-Leser Lothar Beining aus Besseringen zu seinem Vorschlag im Rahmen unserer großen Aktion „Mein Lieblingsplatz“.

Und warum gefällt es ihm da so gut? „Nach dem Saunagang kann man von hier oben in der ersten Etage die Ruhe und den Blick genießen über das Saartal von Merzig.“

