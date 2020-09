SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ : Bezaubernde Gartenkultur in Hilbringen

Auch eine von Menschenhand geschaffene und gestaltete Idylle kann zu einem Lieblingsplatz gereichen, wie der Beitrag von Johanna Fell aus Merzig für unsere Mitmach-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ verdeutlicht: „Der Garten der Begegnung, ein Schmuckstück an Gartenkultur der CEB in Hilbringen, ist zu jeder Tages- und Jahreszeit ein Ort der Entspannung mit vielen Eindrücken“, schreibt sie zu ihrem Vorschlag, der mit vier Themenbereichen seine Aufwartung macht.

