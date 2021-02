SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ : Schatten, Ausblick und Kunstwerke

An dieser Stelle, die an der Skulpturenstraße „Steine an der Grenze“ gelegen ist, gefällt es Gisela Pfeilstücker besonders gut. Foto: Gisela Pfeilstücker

Gisela Pfeilstücker aus Besseringen weilt besonders gerne an den Steinen an der Grenze, wie sie erzählt.

Gerade am Sonntag habe ich meinen Lieblingsplatz für mich entdeckt. Er befindet sich bei Steine an der Grenze“, schreibt Gisela Pfeilstücker aus Besseringen zu ihrem Vorschlag für unsere große Aktion „Mein Lieblingsplatz“. Und so beschreibt sie ihren ganz eigenen Lieblingsplatz, den sie dort gefunden hat: „Im Sommer ein schattiges Plätzchen, zwei Bänke stehen dort und laden ein zum Ruhen und Genießen der schönen Landschaft. Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick über Wiesen und Felder und gleichzeitig auf einige der ‚Steine an der Grenze’, die von Künstlerhand geschaffen wurden. Alles in allem optimal zum Entschleunigen und Entspannen.“