Ein besonderer Jahrestag : Als Werner Freund nach Merzig kam

Werner Freund, hier mit dem Lippenbär „Kalinka“ im Arm, im Jahr 1970 beim Vorbeimarsch durch Bexbach. Auf dem Fahrersitz: Günter Pohlen. Foto: Skoruppa.

MERZIG Auf den Tag genau vor 50 Jahren kam der Wolfsforscher hier zur Bundeswehr. Im Gepäck hatte er eine Riesenschlange.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

An den feierlichen Einzug des Fallschirmjäger-Bataillons 262 der Bundeswehr in Merzig können sich Günter Pohlen und Gerhard Groß noch sehr gut erinnern. „Wir sind von der Merziger Bevölkerung herzlich aufgenommen worden“, sagt Pohlen heute über den 12. April 1972. Er zitiert aus einer Chronik: „Bei dem offiziellen Einmarsch des Bataillons am 12. April konnten alle Soldaten die Verbundenheit der Merziger, die zu Tausenden die Straßen säumten, spüren.“

Damals, also vor genau 50 Jahren, begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Kreisstadt. Zu den rund 800 Soldaten, die die Kaserne Auf der Ell bezogen, zählte nämlich auch ein gewisser Werner Freund – der spätere Gründer des Wolfsparks in Merzig. Und der Unteroffizier hatte einen besonderen Begleiter im Gepäck, der bei Groß bis heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat: „Er hat eine Boa constrictor mit nach Merzig gebracht.“ Überhaupt habe sich Freund vor nichts geekelt und vor keinem Tier Angst gehabt.

Pohlen und Groß haben den Wolfsforscher 1964 in Bad Bergzabern kennengelernt, als das Bataillon in dem pfälzischen Kurort stationiert war. Groß denkt gerne an den 2014 verstorbenen Freund zurück: „Er war ein sehr umgänglicher, kameradschaftlicher Typ, der wenig Wert auf Distanz gelegt hat.“ Zudem sei er unkonventionell gewesen: „Er war in einem positiven Sinne mit allen Wassern gewaschen.“ Pohlen bezeichnet seinen langjährigen Wegbegleiter zudem als hilfsbereit und handlungsfähig.

Seine Affinität zu wilden Tieren habe er bereits vor 50 Jahren nach Merzig mitgebracht. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass das Maskottchen des Bataillons ein Puma oder ein Lippenbär war. „Damals war so ein exotisches Maskottchen ungewöhnlich für die Bundeswehr“, schwelgt Groß in Erinnerungen. Auch in seiner Privatwohnung habe Freund wilde Haustiere gehalten. „Dort hat es wie im Zoo gerochen“, erinnert sich Groß lachend. Und Pohlen bezeichnet Freund als „Löwenbändiger“ – in Anlehnung an Freunds Ausbildung beim Stuttgarter Zoo Wilhelma.

Auf die Zeit am Neckar folgten bewegte Jahre. Zum einen schloss sich Freund zuerst dem Bundesgrenzschutz an und wurde 1956 von der gerade erst gegründeten Bundeswehr übernommen. Zum anderen begann nun die Zeit seiner großen Expeditionen. Diese führten ihn unter anderem an den Amazonas, nach Neuguinea, zu den Palawan-Inseln (Philippinen) oder auch nach Gran Chaco (Paraguay) – Kontakt mit wilden Tieren inklusive. „Dabei wurde er vom Dienstherren großzügig mit Sonderurlaub bedacht“, berichtet Groß.

Doch wie fing das mit den Wölfen an? „Seinen ersten Wolf Iwan hat er in Merzig in der Kaserne untergebracht“, erzählt Pohlen. „Dort hat man ihm ein paar Quadratmeter zur Verfügung gestellt“, ergänzt Groß. Pohlen betont, dass Freunds Wölfe einen Imagegewinn für die Bundeswehr dargestellt hätten. Da sei die Genehmigung leicht gefallen: „Die Bundeswehr hat davon profitiert.“

Blick zurück ins Jahr 2012: Wolfsforscher Werner Freund fütterte seine jungen Wölfe schon mal mit Weintrauben. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Dietze