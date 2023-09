Von zentraler Bedeutung: Schankstraße und Bahnbrücke an der Stadthalle Wie Autofahrer und Fußgänger die Vollsperrung umgehen sollen

Eine entscheidende Bedeutung kommt dabei der zweiten Bahnüberführung zu, die ganz in der Nähe bei der Merziger Stadthalle (Straße Zur Stadthalle) liegt. Da der Verkehr nicht mehr unter der Bahnbrücke an der Ampelkreuzung während deren Neubau hindurch kommt, müssen Autofahrer für die Zeit der Vollsperrung auf diese Route ausweichen. Dabei gibt es allerdings einige knifflige Probleme. Das erste: Die Überführung an der Stadthalle ist nur 3,60 Meter hoch, wodurch die meisten großen Lastwagen sie nicht nutzen können – deren Höhe beträgt in der Regel vier Meter. Daher müsse der Lkw-Verkehr großräumig um die Vollsperrung herum geleitet werden, sagt Baumert. Für große Lastwagen, die Ziele in der Innenstadt ansteuern, besteht die Möglichkeit, über die L 174 (ehemalige B 51) und die Trierer Straße in Richtung Innenstadt zu kommen.