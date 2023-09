Lothringer Straße Vollsperrung in Merzig ab Januar 2024: Wie Autofahrer und Fußgänger die Vollsperrung umgehen sollen

Nach Einschätzung der Experten und Prüfung möglicher Alternativen gibt es nur eine Lösung für dieses Problem, so Baumert: „Die Unterführung wird für Fußgänger komplett gesperrt, der Bus-Linienverkehr wird so umgeleitet, dass er sie nicht nutzen muss.“ Für Autofahrer, die von der Hilbringer Brücke kommen und zur Südkerntangente wollen, um Merzig zu durchfahren und in Richtung Losheim zu gelangen, gilt während der Vollsperrung folgende Routenführung: Sie biegen an der Ampelkreuzung links ab, fahren unter der Stadthallen-Bahnbrücke durch und biegen in Höhe der Bäckerei Tinnes ab in die Schankstraße. An der Sparkassen-Hauptstelle geht es dann links auf die Lothringer Straße in Richtung Ampelkreuzung am Landratsamt, womit die Fahrzeuge wieder auf der gewohnten Route sind. Baumert: „An der Sparkasse wird hierzu eine Ampelanlage installiert.“ Auch der Zebrastreifen vor der Sparkasse soll während der Vollsperrung durch eine Fußgängerampel ersetzt werden.