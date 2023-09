Es geht weiter Mit mehr als 700 Kursen auf ins neue Semester

Die Volkshochschule Merzig-Wadern (VHS) startet am 25. September in ihr neues Herbstsemester. Es ist das letzte Semester, das die langjährige VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich gestaltet hat. Nach dreizehneinhalb Jahren wechselt sie an die Spitze des VHS-Landesverbandes.