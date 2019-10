Kostenpflichtiger Inhalt: VHS Merzig-Wadern baut in Brotdorf : Ein neues Haus mit Platz für viele Kurse

So soll das neue VHS-Haus in Brotdorf aussehen. Foto: Architekturbüro BSA

Brotdorf Die Volkshochschule Merzig-Wadern errichtet in Brotdorf einen zusätzlichen Standort. Bis zum Sommer 2021 soll alles fertig sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern baut einen Zweitstandort im Merziger Stadtteil Brotdorf. Dazu hat der dreiköpfige Vorstand der Bildungseinrichtung einen Bauwerkvertrag mit der Fell GmbH unterzeichnet, teilte die VHS jetzt mit. Das Gebäude wird in der Hausbacher Straße auf dem ehemaligen Gelände des Raiffeisenmarktes entstehen.

„Die Weichen für moderne Räumlichkeiten insbesondere für den Bereich Gesundheit und Prävention, die allen Bürgern des Landkreises mit zahlreichen Kursangeboten offen stehen und zugute kommen, sind damit gestellt“, freute sich Torsten Rehlinger, seit 2016 Vorsitzender der Volkshochschule Merzig-Wadern. Gemeinsam mit seinen Stellvertretern Benno Rupp und Siegfried Treis sowie VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich hatte sich Rehlinger mit Fell-Geschäftsführer Thomas Grünewald zur Vertragsunterzeichnung verabredet.

Der Vorstand der Volkshochschule hat einen Bauwerkvertrag für ein neues Gebäude in Brotdorf unterzeichnet. Foto: VHS/Carina Hilt

Zum Gebäude Das neue VHS-Gebäude wird über eine Nutzfläche von knapp 400 Quadratmetern verfügen, es soll für Gesundheitskurse maßgeschneidert und barrierefrei, darüber hinaus auch laut VHS „multifunktional nutzbar sein“. Im Erdgeschoss entstehen moderne Räumlichkeiten für Sport-, Fitness-, Gymnastik, Reha-, Yoga- und Entspannungskurse. Zudem soll es eine moderne Lehrküche für gesundheitsorientierte Kochkurse geben. Im Obergeschoss entsteht ein Büroraum für die VHS-Verwaltung sowie drei multifunktional nutzbare Schulungsräume. Der Entwurf für das Bauwerk stammt von dem Merziger Architekturbüro BSA Bochem-Schmidt.

In ihrer mittlerweile 60-jährigen Geschichte habe sich die VHS Merzig-Wadern als wichtiger Partner für Landkreis, Städte und Gemeinden etabliert – nicht nur in Belangen der Erwachsenenbildung, sondern auch in gesamtgesellschaftlichen Aufgaben wie der Daseinsvorsorge, Präventionsmaßnahmen, Integration, Grundbildung und Alphabetisierung. „Wir verstehen es letztlich als unsere Aufgabe, den Zusammenhalt der Gesellschaft im gesamten Landkreis zu stärken“, betonte Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich.

So wird das neue VHS-Haus in Brotdorf in der Rückansicht aussehen. Foto: Architekturbüro BSA

In diesem Zeichen stehe auch der VHS-Neubau in Brotdorf. Übergeordnetes Ziel sei eine zukunftsorientierte Ausrichtung der VHS im Landkreis Merzig-Wadern, sagte Heidenreich.

Insgesamt seien zwei große Zukunftstrends zu erkennen: Digitalisierung und Gesundheit. „Gerade im Bereich Gesundheit herrscht im Landkreis großer Bedarf“, berichtete Torsten Rehlinger, der auch Brotdorfer Ortsvorsteher ist. Der landkreisweite Bedarf im Gesundheitsbereich könne durch Vereine, Institutionen und private Anbieter derzeit nicht gedeckt werden. Dies zeige sich etwa an langen Wartelisten bei Kursangeboten von Vereinen und Fitnessstudios, langen Wartezeiten im Rehakursbereich und mangelnden Räumlichkeiten für Bewegungsaktivitäten.

Während die VHS durch kontinuierliche Investitionen in Sachen Digitalisierung auf der Höhe der Zeit sei, bestehe im Gesundheitsbereich noch Nachholbedarf, berichtete Ulrike Heidenreich. Die im VHS-Haupthaus in der Merziger Gutenbergstraße vorhandenen Räumlichkeiten reichten nicht aus, seien zu klein und zudem nicht barrierefrei. Da soll das neue Gebäude in Brotdorf nun endlich Abhilfe schaffen: mit modernen Gymnastik-, Bewegungs- und Entspannungsräumen, die eine angenehme Atmosphäre bieten.

Und warum wurde von der VHS gerade Brotdorf als zusätzlicher Standort ausgewählt? „Wir wollten uns räumlich stärker als zuvor in Richtung Hochwald orientieren, um die Hochwaldregion noch besser in unser Angebot einbeziehen zu können“, erklärte Heidenreich. Man könne in Brotdorf zudem von einer sehr gute Infrastruktur und direkter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr profitieren.