Konzert wird erneut verschoben : Neuer Anlauf im neuen Jahr

Merzig Die Villa Fuchs muss den Termin für die Show „Soulful Celebration“ erneut verschieben.

Ursprünglich Mitte März sollte die Musikshow „Soulful Celebration“ in Oppen stattfinden. Dann kam die Corona-Pandemie, und alle Großveranstaltungen im Land wurden abgesagt. Daraufhin plante das Kreis-Kulturzentrum Villa Fuchs einen neuen Anlauf für die Veranstaltung an neuer Stätte: Am 13. Oktober sollte „Soulful Celebration“ in der Merziger Stadthalle zu sehen sein. Doch die Entwicklung der Corona-Pandemie ist nicht so verlaufen, dass es auf absehbare Zeit weitere Lockerungen von Beschränkungen und Auflagen geben dürfte. Daher muss die Veranstaltung nach Mitteilung der Villa Fuchs erneut verschoben werden – und zwar ins kommende Jahr. Konkret: Am Donnerstag, 4. November 2021, soll die Show nun in Merzig in der Stadthalle zu sehen sein. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt die Villa Fuchs mit.