Tag des offenen Denkmals Villa Bauer ist ein städtebauliches Kleinod

Die prächtige Magnolie im Garten der Villa Bauer soll noch von Nikola Bauer beim Bau der um 1890 von dem Merziger Fliesenfabrikanten in Auftrag gegebenen Villa gepflanzt worden sein. Der Baum hat seine alten Kriegsverletzungen längst ausgeheilt. Die Villa Bauer dagegen, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) zu den bedeutendsten Baudenkmälern ihrer Art im ganzen Saarland gerechnet wird, ist noch lange nicht so weit. Schon seit Jahrzehnten bemüht sich die heutige Eigentümerin Dr. Caroline Wolf, mit tatkräftiger Unterstützung der DSD darum, dieses einmalige Denkmal Stück für Stück in den einstigen Originalzustand zu versetzen. Welche Fortschritte sie dabei bereits gemacht hat, nahmen die Besucher am Sonntag anlässlich des Tages des offenen Denkmals staunend zur Kenntnis.