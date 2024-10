Am Freitag gabs eine Weinprobe auf dem Riesenrad Viezfest in Merzig steigt am Samstag - mit einem neuen Maskottchen

Merzig · Zum ersten Mal in der Geschichte des Merziger Viezfestes hat dieses ein Maskottchen. Sein Name wurde am Freitagmittag bekannt gegeben. Das Viezfest selbst steigt am Samstag ab 10 Uhr.

04.10.2024 , 20:31 Uhr

