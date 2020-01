PWG Merzig : Tag der offenen Tür am PWG

Merzig Viertklässler und deren Eltern können am Tag der Offenen Tür am Freitag, 10. Januar, das Peter-Wust-Gymnasium (PWG) in Merzig kennenlernen. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einer Begrüßung in der großen Halle.

Danach können sich die Besucher bei verschiedenen Ständen über das PWG informieren. Die Schulleitung stellt sich den Fragen der Eltern und steht für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Währenddessen haben die Kinder die Möglichkeit, bei einem Rundgang durch das Schulgebäude das PWG kennenzulernen.