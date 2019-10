Jubiläums-Veranstaltung in Merzig : 150 Gäste schnuppern ins VHS-Programm

Jubiläums-Veranstaltung in Merzig

Merzig Zum 100-jährigen Bestehen haben die Volkshochschulen (VHS) in ganz Deutschland eine „Lange Nacht der VHS“ gefeiert. Auch die Volkshochschule Merzig-Wadern war mit dabei.

Bereits am späten Nachmittag konnten die Gäste Seemannsluft schnuppern und mit dem VHS-eigenen Schulungssportboot unter der fachkundigen Anleitung des Dozenten Thomas Johannes als Kapitän von der Anlegestelle Merzig zu einer Schnupperfahrt aufbrechen. Das Interesse daran war groß und das Schulungsboot war ohne Unterbrechung bis zum Anbruch der Dunkelheit unterwegs.

Viele Besucher der „Langen Nacht der VHS“ schauten auch bei der Demonstration einer Trüffelsuche zu, die Gabriele Wenk mit ihrem Hund vorführte. In einem kurzen Vortrag erläuterte die Trüffelspezialistin die Grundlagen der Suche nach der Delikatesse insbesondere im Saarland und erläuterte den staunenden Zuhörern, dass jeder Hund zum Trüffelsuchhund ausgebildet werden könne. Dann demonstrierte sie auf dem Gelände der VHS Merzig-Wadern mit ihrem Hund – anhand eines vorher im Erdreich versteckten Trüffels –, wie die Vierbeiner bei der Suche vorgehen und einen Fund anzeigen.

Das Abendprogramm läutete die Flamencotänzerin Daniela Lodani mit einer feurigen Tanzeinlage ein. Danach begeisterte das Gemeinschaftsensemble „Tourdivon-Miraval“ mit historischen Tänzen der Renaissance in detailgetreu nachempfundenen Kostümen das Publikum. Für ausgelassene Stimmung sorgte ein etabliertes Tanzpaar der Tanzschule La Danse mit lateinamerikanischen Tänzen auf Turnierniveau.

Während des gesamten Abends konnten die Besucher an Schnupperkursen für Spanisch, Englisch oder Französisch teilnehmen. Die Künstlerin Gerdi Weis leitete die künstlerisch interessierten Gäste bei der Gestaltung einer eigenen Künstlerpostkarte mit Hilfe der Enkaustiktechnik, also Wachsmalerei mit dem Bügeleisen, an, und Fotografie-Dozent Ronny Lauer erstellte professionelle Porträtfotos von den Besuchern, die dann als Erinnerungsstück mit nach Hause genommen werden konnten.