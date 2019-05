Merzig : Aktionstag auf Gesundheitscampus Merzig

Merzig Neben einer Wanderung erwarten Besucher des Gesundheitscampus am Samstag ein Vortrag und die Vorstellung neuer Workshops.

Mit einer Gesundheitswanderung rund um das SHG-Klinikum startet die Interessengemeinschaft Gesundheitscampus das Gesundheitspräventionsangebot am „Tag der Organspende“ am Samstag, 1. Juni. Beginn ist um 10 Uhr vor dem Haupteingang der SHG. Wanderer haben die Wahl zwischen einer 2,3 Kilometer oder 4,6 Kilometer langen Strecke. Unter der Leitung von Klaus Britten, zertifizierter Wanderführer, ist eine etwa zweistündige Wanderung vorgesehen. Danach lädt die SHG zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Kaffee und Kuchen in das neue Personalcasino der SHG ein. Die Veranstaltungsräume werden ausgeschildert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.