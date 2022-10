Moderne Technik, nachhaltiges Energiekonzept : VHS-Vorsitzender Torsten Rehlinger: „Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt“

VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich und Vorstandsvorsitzender Torsten Rehlinger vor dem Neubau in Brotdorf Foto: Ruth Hien

Brotdorf Das neue Semester der Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern hat begonnen – erstmals auch mit Kursen am neuen Standort in Brotdorf. Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag hat die SZ einen Blick in die Räume geworfen.