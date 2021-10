Kursangebote in Merzig-Wadern : Volkshochschule startet in das neue Semester

Yoga und andere Kurse, die die Gesundheit und Bewegung der Teilnehmer fördern, werden von der VHS Merzig-Wadern im nächsten Semester angeboten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Merzig-Wadern Im Angebot sind rund 750 Möglichkeiten zur Weiterbildung, Sportangebote und weitere Kurse. Teilweise werden diese noch online angeboten.

Die Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern startet an diesem Montag, 4. Oktober, in das neue Herbstsemester. Rund 750 Weiterbildungsangebote stehen zur Auswahl, wie die Bildungseinrichtung ankündigt – darunter auch Online- und Hybrid-Kurse. Zum Semesterauftakt steht ein Vortrag über schwarze Löcher auf dem Programm.

„Zu Beginn unseres neuen Semesters laden wir die Bevölkerung dazu ein, voller Energie und Zuversicht in diesen Herbst zu starten“, sagt der VHS-Vorsitzende Torsten Rehlinger. Dabei freue er sich besonders, dass die VHS nun im gesamten Landkreis wieder Kurse vor Ort anbieten könne. „Wir wissen, dass es unseren Teilnehmenden dabei neben der persönlichen Weiterbildung auch um persönliche Nähe geht. Die Präsenzkurse sind auch soziale Treffpunkte, an denen Menschen sich kennenlernen und austauschen.“

Info Zum Start gibt’s Vortrag über schwarze Löcher Zum Semesterauftakt bietet die VHS einen Fachvortrag über Astrophysik, Raumzeit und schwarze Löcher, und zwar am Dienstag, 12. Oktober, ab 18.30 Uhr in der VHS Merzig. „Man sollte ein schwarzes Loch nicht auf ein ‚Etwas‘ reduzieren, das alles verschlingt, was ihm zu nahe kommt, sondern als ein faszinierendes Phänomen betrachten, das der Menschheit noch immer große Rätsel aufgibt“, sagt der Dozent Gunther Schaub. Der Diplom-Ingenieur beschäftigt sich schon seit Jugendzeiten mit astrophysischen Fragen und gibt in seinem Vortrag einen ganzheitlichen und tiefen Einblick in die Themenkreise „Raumzeit“ und „schwarze Löcher“.

Nichtsdestotrotz biete die VHS auch im kommenden Semester viele Online-Kurse an, da dieses Format nach wie vor gut ankomme, betont VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich. Rund 60 Vortrags- und Kursangebote aus den Bereichen Psychologie, Meditation und Entspannung, Sprachen, Rhetorik und Kommunikation, Wirtschaft, EDV, Fotowelt, Yoga und kreatives Schreiben werden angeboten. Darüber hinaus gibt es sogenannte hybride Veranstaltungen, an denen man entweder vor Ort teilnehmen oder sich über das Internet live zuschalten kann. „Online teilnehmen kann jeder, der ein Smartphone, Tablet oder einen PC mit Internetanschluss hat“, sagt Heidenreich und betont: „Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wir möchten ausdrücklich dazu ermutigen, dieses Kursformat ruhig einmal auszuprobieren.“ Auch ohne Erfahrung sei es „kinderleicht“, an den Online-Kursen teilzunehmen. „Gerne unterstützen wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Hilfe benötigen.“

Im Bereich des VHS-eigenen Kompetenzzentrums bietet die Volkshochschule zwei neue Kurse mit der Entwicklungs-Expertin Barbara Ditzler an. Die Diplom-Betriebswirtin, Trainerin, Moderatorin, systemische Organisationsentwicklerin und Coach gehört seit knapp zwei Jahren zum VHS-Dozententeam. Eines der neuen Angebote vermittelt den Teilnehmenden Wissen und Handlungsempfehlungen mit dem Ziel, überzeugend auftreten und kommunizieren zu können. In dem anderen Angebot geht es darum, sich selbst besser zu reflektieren und die eigenen Handlungen besser steuern zu können. Auch der im vergangenen Jahr gestartete Lehrgang zum Thema Selbstmarketing wird wieder angeboten. „Es geht darum, aus sich selbst eine Marke zu machen, die unverwechselbar ist und den eigenen Stärken und Schwächen optimal entspricht.“ Das Konzept soll vor allem im Berufsleben zu mehr Klarheit und Selbstbewusstsein führen. Zu allen Themen werden jeweils ein einführender Vortrag und ein zweiteiliger Workshop angeboten. Es handelt sich um hybride Kursangebote: Alle Veranstaltungen können in Präsenz oder per Online-Meeting besucht werden.

Auch die VHS-Kursreihe „Wissen für den Alltag“ geht diesen Herbst und Winter in ihre nächste Runde. Heidenreich erklärt: „Diese kostenlosen Weiterbildungsangebote, die durch das saarländische Bildungsministerium gefördert werden, beschäftigen sich mit wichtigen Bereichen des Alltags, etwa der deutschen Rechtschreibung, Mathematik für jeden Tag, dem Umgang mit Geld, Konzentrationsübungen oder auch die Kommunikation mit Ämtern und Behörden.“ Jeder Termin behandelt ein in sich geschlossenes Thema. „Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen – auch gerne zu einer ganz unverbindlichen Schnupperstunde“, sagt Ulrike Heidenreich.

Ein weiteres Angebot der Reihe „Wissen für den Alltag“ trägt den Titel „Bewegung an der frischen Luft“. Was selbstverständlich klinge, sei im Alltag für einige schwer umsetzbar, gibt Heidenreich zu bedenken. „In unserem durchgetakteten, digitalisierten Alltag bleiben Sport und regelmäßige Bewegung buchstäblich auf der Strecke. Hier setzt die regelmäßige Veranstaltung ‚Bewegung an der frischen Luft‘ an.“ Das kostenlose Angebot solle dabei helfen, ein besseres Bewusstsein für die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu entwickeln, gesunde Bewegung auf unkomplizierte Weise in den Alltag zu integrieren und dabei Spaß zu haben. Wer bei der Bewegung unter freiem Himmel auf den Geschmack gekommen ist, kann im kommenden Herbst auch von den gefragten Kursen zum „Gesundheitswandern“ profitieren. Es handelt sich dabei um zweieinhalbstündige Wandertouren mit physiotherapeutischen Übungen – eine Kombination, die sich positiv auf Kreislauf, Herz, Atmung, Beweglichkeit und Ausdauer auswirke. „Einen kostenlosen Gesundheitscheck bieten wir in diesem Zusammenhang ebenfalls an“, berichtet Ulrike Heidenreich. Für kulinarisch interessierte Wanderfreunde gibt es mit einer neuen Erlebniswanderung durch die südlichen Serriger Weinberge – natürlich inklusive Weinverkostung – ein weiteres Highlight. Ebenfalls neu im Programm ist eine Trüffel-Exkursion mit einem Trüffelhund.

Die Volkshochschule führt zudem mehr als 200 Sprachkurse in ihrem Semesterprogramm – für Anfänger und Fortgeschrittene, in klassischen und exotischen Fremdsprachen. Für fast alle Sprachen gibt es Kleingruppen-Kurse für besonders intensives Lernen. „In diesen Kursen sind mindestens vier und höchstens sechs Teilnehmer, sodass unsere Dozentinnen und Dozenten sich intensiv um jeden Einzelnen kümmern können und ein schneller, individueller Lernfortschritt gewährleistet werden kann“, erklärt Heidenreich das Konzept. Auf Anfrage seien auch individuelle Einzelschulungen möglich – auch bei den Teilnehmenden zu Hause oder online – oder das Ablegen international anerkannter Telc-Sprachprüfungen. Das Computer-Kursangebot wurde um zwei Seminare zum Thema Datenschutz erweitert: Eines vermittelt die wichtigsten Grundlagen, ein weiteres widmet sich den speziellen Datenschutzbestimmungen für Websites und Social Media und gibt einen Ausblick auf die im kommenden Jahr zu erwartenden Änderungen. Ein ebenfalls neuer Online-Kurs widmet sich ganzheitlich dem Thema Programmieren: HTML5, CSS, Javascript und jQuery werden behandelt.

Der Bereich „Junge VHS“ ist mit über 80 Kursen ebenfalls wieder sehr gut ausgestattet. Neu in diesem Herbst sind Yogakurse und Kurse zur progressiven Muskelentspannung speziell für Kinder von acht bis elf Jahren. Ebenfalls neu ist ein sogenanntes „Ermutigungstraining“ zur Überwindung von Prüfungsängsten. Hier können junge Erwachsene zwischen 16 und 18 Jahren lernen, wie sie stark und selbstbewusst in Prüfungen gehen können. Mit dabei sind zudem Deutschförderungs-Kurse für Schüler. Unter dem Titel „Ich verbessere mein Deutsch“ werden altersgerechte Übungen in Kleinstgruppen zur deutschen Rechtschreibung und Grammatik angeboten. „Die Kurse fördern das Lesen, Leseverstehen, Hörverstehen, die Schreibfähigkeit sowie auch ganz gezielt das aktive Sprechen der deutschen Sprache und sind für Teilnehmer des Programms Bildung und Teilhabe sogar kostenfrei“, betont Heidenreich.