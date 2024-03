Semesterstart am 11. März Neues Semester der VHS Merzig-Wadern startet unter neuer Leitung

Zudem bietet die VHS Merzig-Wadern Deutschkurse an – viele davon kostenlos. So sei etwa die Kursreihe mit dem Titel „Klar“ ein Angebot für berufstätige Menschen mit Migrationshintergrund, die insbesondere für den Job ihre Lese- und Schreibkompetenz verbessern möchten. Außerdem werden Deutschkurse im Zusammenhang mit Integrationssprachkursen angeboten, und im Rahmen der Programmlinie „Junge VHS“ können Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse in Kleingruppen ihr Deutsch verbessern. Neben Angeboten zur Weiterentwicklung der (Fremd-)Sprachenkompetenz ist Kommunikation an sich ein weiterer Schwerpunkt im VHS-Programm. Darunter fallen Weiterbildungen in klassischer Rhetorik, im Konfliktmanagement, zu emotionaler Intelligenz und Präsentationskurse.