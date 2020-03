Polizei sucht Zeugen : Einbrecher scheitern an Türen der Kirche in Bietzen

Einbrecher scheitern an Türen der Kirche in Bietzen

Nach einem versuchten Einbruch in die Kirche St. Martin in Bietzen sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben bei dem Versuch, in die Pfarrkirche St. Martin in Bietzen einzubrechen, Sachschaden an den Türen des Gotteshauses verursacht. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen Mittwoch und Freitag der vergangenen Woche. Der oder die Täter versuchten sich mit einem Hebelwerkzeug an drei Türen, scheiterten dabei aber und konnten so nicht in den Innenraum der Kirche gelangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.