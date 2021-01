Netzwerk kehrt zurück : Vereinsforum Merzig ist wieder aktiv

Merzig Unter anderem steht eine Weiterführung des Online-Stammtischs auf dem Programm für die kommenden Wochen.

Das Vereinsforum Merzig ist wieder aktiviert worden. Rund 230 Vereinen soll das Forum künftig wieder ein Netzwerk bieten, in dem aktuell auftretende Probleme besprochen werden können. „Wir bekamen in den vergangenen Wochen aus den unterschiedlichsten Bereichen die Rückmeldung, dass man sich viele Gedanken um die Zukunft der Vereine nach dieser Krise macht“, heißt es in einer Mitteilung von Therese Schmitt für den Stadtverband Kultur und Frank Wagner für den Stadtverband Sport. Vielen Vereinen seien wichtige Einnahmequellen weggebrochen und keiner könne sagen, wann der reguläre Vereinsbetrieb wieder aufgenommen werden könne. „Deshalb ist es wichtig, sich regelmäßig auszutauschen und sich auch gegenseitig zu unterstützen beziehungsweise Mut zu machen“, sagen Wagner und Schmitt weiter.