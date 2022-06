Erste Rettungseinsätze waren erfolgreich : Neuer Verein hat schon 47 Kitze vor Mähmessern gerettet

Noch fliegt die Drohne in Augenhöhe der Kitzretter. Von links: Thomas Besse, Jan Dickmann und Stefan Hoffmann. FOTO: WILDTIERRETTUNG BÜDINGEN Foto: Ackermann Dieter

Büdingen Stefan Hoffmann ist glücklich: „Wir haben in diesem Jagdjahr bereits 47 Rehkitze vor dem Tod, oder noch schlimmer vor der Verstümmelung durch blitzende Messer von Mähmaschinen retten können.“ Mit dem Vorsitzenden des im vergangenen Jahr gegründeten Vereins Wildtierrettung Büdingen haben all jene Landwirte allen Grund, auf diesen Erfolg stolz zu sein, die ihre bevorstehenden Mähaktionen bei Hoffmann rechtzeitig angemeldet hatten.

Vielen Versuchen, die Jungtiere vor dem Mähtod zu retten, blieb in der Vergangenheit der große Erfolg versagt. „Das vorzeitige Absuchen der Wiesen durch Jagdhunde führte ebenso wenig zum Erfolg wie das Aufstellen von Wildscheuchen oder die Montage von Infrarotscannern an den Mähmaschinen“, sagt Hoffmann im SZ-Gespräch und fährt fort: „Allein der Einsatz von Drohnen hat sich inzwischen als der Königsweg erwiesen.“

Dass dies tatsächlich so ist, habe er als Jäger und Revierpächter schnell erfahren, als die Vereinigung der Jäger des Saarlandes und der Hegering von Merzig für die Kitzrettung ihre ersten Drohnen angeschafft und eingesetzt hatten. „In vielen Gesprächen mit den Landwirten in unserem Revier haben wir immer wieder gruselige Geschichten gehört, wenn auf einmal beim unverzichtbaren Mähen das Blut von ausgemähten und auf grausame Art getöteten Kitzen floss.“ Hoffmann fügt gleich noch hinzu: „Noch grässlicher empfinden es die Bauern völlig zu Recht, wenn die Jungtiere dabei beispielsweise ihre Läufe verlieren und dann erst von ihren Qualen erlöst werden müssen.“

Klar sei aber auch gewesen, dass die eine Drohne des Hegerings Merzig für eine flächendeckende Kitzrettung nie und nimmer ausreichen würde. Schließlich werde der Nachwuchs des Rehwildes in den Monaten Mai und Juni geboren (im Fachjargon gesetzt), und die Drohne könne ihren lebensrettenden Dienst nur in den frühen Morgenstunden verrichten, wenn die stark unterschiedlichen Boden- und Körpertemperaturen der Kitze für klare Signaturen auf den Steuergeräten sorgen. Hoffmann: „Also gründeten meine Mitpächter Elmar Ackermann, Thomas Besse und ich den Verein ‚Wildtierrettung Büdingen‘.“

Das kleine Kitz verdankt sein Leben der Wildtierrettung Büdingen. FOTO: THOMAS BESSE Foto: Ackermann Dieter

Diese Vereinsgründung sei schon deshalb erforderlich gewesen, weil nur ein Verein die vom Bundeslandwirtschaftsministerium versprochene finanzielle Förderung bei der Drohnenanschaffung bekommen konnte. Immerhin habe die moderne Drohnenausrüstung der Büdinger rund 10 000 Euro gekostet.

Als der Verein gegründet und die Drohne im Juli 2021 angeschafft worden war, war es natürlich zu spät für eine Kitzrettung im vergangenen Jahr. „Also habe ich erst mal die Zeit für die Erlangung des Drohnen-Führerscheins genutzt und im Revier deren Einsatz trainiert“, sagt Hoffmann Am 21. Mai 2022 war es endlich so weit, der erste große Einsatz für die Wildtierretter aus Büdingen stand bevor. Der Biolandwirt Andreas Merll aus Silwingen informierte die Pächter des Jagdreviers Büdingen, dass am Morgen zirka 20 Hektar Wiesenflächen gemäht würden. Hoffmann: „Nach nur drei Stunden hatten Thomas Besse und ich die unglaubliche Zahl von 14 Rehkitzen gefunden und so vor dem sicheren Mähtod gerettet.“ Bis heute sei diese Erfolgszahl auf sagenhafte 47 erfolgreiche Rettungs-Aktionen angewachsen – also 47 vor dem Tod gerettete Rehkitze.

Diesmal sind es Kitz-Zwillinge, die ihr Leben der Wärmebild-Drohne aus Büdingen verdanken. FOTO: THOMAS BESSE Foto: Ackermann Dieter

In diesem Zusammenhang weist der Vorsitzende des Vereins darauf hin, dass längst nicht jeder so ohne weiteres mit einer Wärmebild-Drohne Kitze retten darf. Beispielsweise ein Landwirt, der auf diese Weise guten Glaubens ist, einen effektiven Beitrag zur Tierrettung leisten zu können, könne schnell mit dem Gesetz in Konflikt geraten: „Wer ohne die Anwesenheit oder zumindest die Erlaubnis des jeweiligen Jagdpächters so handelt, kann sich mit diesem Nachstellen des Wildes schnell eine Anzeige wegen Wilderei einhandeln. Das kann natürlich unseren Bauern, die uns um die Kitzrettung bitten, nicht blühen, weil sich die Wildtierrettung Büdingen aus den Pächtern dieses Reviers zusammensetzt.“