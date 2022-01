Vortrag : Online informieren, offline gut essen

Merzig-Wadern Bequem, sicher und kostenlos von zu Hause aus den Horizont erweitern, so nennt die Verbraucherzentrale ihre Online-Vorträge, die von heute an, Montag, 24. Januar, bis Freitag, 28. Januar, starten. Demnach fällt die Internationale Grüne Woche aufgrund der Corona-Pandemie aus.

„Für eine selbstbestimmte Kaufentscheidung müssen Verbraucher wissen, was in Lebensmitteln steckt, wofür Label und Siegel stehen oder was das Kleingedruckte auf der Lebensmittelverpackung bedeutet“, sagt Theresia Weimar-Ehl, Expertin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Saarland. „Dafür geben wir Interessierten das passende Handwerkszeug mit.“ In mehr als 30 bundesweiten und kostenlosen Online-Vorträgen informieren die Verbraucherzentralen nach ihrer Darstellung Menschen aller Altersgruppen zu Lebensmitteln und Ernährung. Dazu zählen Werbetricks und welche Angaben auf Lebensmitteln weiterhelfen, Infos über den Nutri-Score, Zucker und andere Süßmacher in Lebensmitteln, über die „klimagesunde“ Ernährung und was dahintersteckt. Alltagstipps sollen helfen, dass weniger Lebensmittel im Müll landen. In den Online-Vorträgen gibt es laut Verbraucherzentrale die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Podcasts und verschiedene Quizformate ergänzen das digitale Angebot. Die Verbraucherzentrale des Saarlandes bietet am Mittwoch, 26. Januar, 11 bis 12 Uhr, Infos zu Zucker und Süßungsmitteln an. Direktlink zur Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/zucker-und-sussungsmittel-zuckerfallen/1739344. Lebensmittelabfälle vermeiden – Ideen und Anregungen vom Einkauf über Lagerung bis zur Resteverwertung lautet das Thema am Freitag, 28. Januar, 16 bis 17 Uhr. Direktlink zur Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/lebensmittelabfalle-vermeiden-ideen-und-anregungen-vom-einkauf-uber-lagerung-bis-zur-resteverwertung/1741380next.edudip.com/de/webinar/zucker-und-sussungsmittel-zuckerfallen/1739344.