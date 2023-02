Bausalon in Merzig mit Verbraucherzentrale : Verbraucherzentrale informiert beim Bausalon

Merzig Der Bausalon bietet den Verbrauchern die Möglichkeit, sich von Experten zu Themen wie Photovoltaik oder auch Heiztechnik beraten zu lassen.

Wenn am zweiten März-Wochenende der BausaIon in der Merziger Stadthalle öffnet, ist die Verbraucherzentrale mit von der Partie. Das haben die Verbraucherschützer angekündigt. Demnach werden die Energieberater am Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, am Infostand des Saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie zu drei Themen Auskunft geben. „Ist mein Haus für Solarenergie geeignet?“ lautet die Frage, die Diplom-Ingenieurin Cathrin Becker beantworten wird. Sie erläutert, welche technischen Gegebenheiten wichtig sind und wie Abweichungen zu bewerten sind. Die Diplom-Ingenieurin gibt auch Auskunft darüber, wann eine Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung oder eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sinnvoll sind. Weitere Themen sind: Welche Größe sollte eine Solaranlage haben? Was ist zu berücksichtigen, wenn man eine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher kombinieren will? Wie kann man Angebote vergleichen? Und welche Fördermittel gibt es?