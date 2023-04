Fußball Das Duell der derzeit besten Teams

In der Fußball-Verbandsliga Süd-West treffen am 24. Spieltag die beiden erfolgreichsten Mannschaften der letzten Monate aufeinander: Der FC Brotdorf, der sich in den letzten elf Spielen 28 Zähler gesichert hat, empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SC Reisbach, der in der kompletten Saison erst einmal als Verlierer vom Platz gegangen ist und die Liga klar anführt.