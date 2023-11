Fußball-Verbandsliga Als Perl-Besch kurz schläft, schlägt Brotdorf zu

Brotdorf/Reimsbach · Dass der FC Brotdorf in der Fußball-Verbandsliga Süd-West am Ende einen 3:1-Sieg gegen die SG Perl-Besch feierte, danach sah es am Sonntag vor 150 Zuschauern lange Zeit nicht aus. Denn die Gäste von der Mosel waren gut im Spiel und hatten die ersten Torchancen.

06.11.2023, 11:55 Uhr

Oh, wie ist das schön: Ali Mousavi und Fabio Groß (von links) sowie Nico Portz (rechts) feiern den Torschützen Bartek Kreft (Mitte), der die ersten beiden Treffer zum 4:0-Erfolg des 1. FC Reimsbach gegen Bischmisheim erzielte. Foto: Zehren Foto: Zehren

Von Roland Quinten