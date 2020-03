Mitgliederversammlung Bietzerberg : VdK verzeichnet Mitgliederzuwachs

Die geehrten Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Bietzerberg stellen sich mit ihrem Vorsitzenden Werner Ludwig (r.) und dem Kreisvorsitzenden Lutwin Scheuer (2. v. l.) zum Erinnerungsfoto auf. Foto: nb

BIETZEN Der Ortsverband vom Bietzerberg ließ die Arbeit des vergangenen Jahres Revue passieren und ehrte Mitglieder.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Becker

In das Dorfgemeinschaftshaus hatte der VdK-Ortsverband Bietzerberg zu seiner Mitgliederversammlung mit Ehrungen eingeladen. Hierzu begrüßte der erste Vorsitzende Werner Ludwig neben vielen Mitgliedern besonders den Kreisvorsitzenden Lutwin Scheuer als Gast. Scheuer wies auf die Änderungen der Kassengeschäfte zwischen den Ortsverbänden und dem Landesverband hin. Auch die Anerkennung und Anforderungen der Gemeinnützigkeit war Thema. Ausgaben müssen laut Scheuer begründet sein, um dem Sinn der VdK-Satzung zu entsprechen. Nach einem stillen Gedenken für die verstorbenen Mitglieder Elke Selzer sowie Horst und Annemarie Fliegler wurde das Protokoll von Schriftführerin Elisabeth Biehl der Versammlung im vergangenen Jahr vorgetragen und genehmigt. Danach erstattete der Vorsitzende Ludwig seinen Jahresbericht, der einen Mitgliederzuwachs von 20 auf nunmehr 220 Personen verzeichnet. Er befand zufrieden: „Unser Ortsverband kann, wie immer, auch für das vergangene Jahr auf eine außergewöhnliche Verbandsarbeit zurückblicken.“

Hierzu zählte neben der Mitgliederversammlung die Tagesfahrt mit zwei Bussen zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Das Highlight des Jahres war die Sechs-Tage-Fahrt im September in den Wintersportort Kitzbühl mit umfangreichem Besichtigungsprogramm in der Stadt und Umgebung. „Es waren schöne Tage im Tiroler Land und eine super Reisetruppe“, betonte Ludwig, der viele Einzelheiten in Erinnerung brachte. Die geplante Halbtagesfahrt im Oktober musste leider ausfallen. Sie wird am 30. Mai dieses Jahres nachgeholt.

Auf vielseitigen Wunsch wurde am 21. Dezember der Weihnachtsmarkt in Speyer besucht. Kassiererin Ria Faber erstattete den Kassenbericht und verwies darauf, dass sie nun alle zwei Monate die Belege an den Landesverband senden muss, wo der Kassenbericht zentral erstellt wird.

Info Dank für langjährige Treue Geehrt wurden: Josef Maier (Bietzen), Hermann-Josef Braun (Harlingen) und Bernfried Scholtes (Bietzen) für 20-jährige Mitgliedschaft im VdK.