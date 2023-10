VdK Bietzerberg reiste an den Bodensee VdK Bietzerberg reiste an den Bodensee

Über regen Zuspruch durfte sich die Reise des VdK Bietzerberg und seines Vorsitzenden Werner Ludwig an den Bodensee im vergangenen Monat freuen. 50 Teilnehmer waren zu einer fünftägigen Reise an den – auch als Schwäbisches Meer bekannten – See an der deutsch-österreichischen-schweizerischen Grenze und zur Erkundung der umliegenden Dreiländerregion gestartet.