Vandalismus in Mondorf Bereits zum dritten Mal in jüngster Zeit: Christliches Symbol fällt in einem Merziger Stadtteil blinder Zerstörungswut zum Opfer

Die Menschen in Mondorf sind wütend: Das historische Wegekreuz, das seit 1987 die Straße „Zum Monbachtal“ ziert, liegt in Trümmern. Das Kruzifix, das erst 2018 mithilfe eines Förderprogrammes saniert worden war, ist Anfang Juni mutwillig zerstört worden. Es ist bereits der dritte Angriff auf ein christliches Symbol in der Kreisstadt Merzig. Erst vor wenigen Wochen wurde das steinernde Wegekreuz vor der Bahnunterführung in Bietzen zerstört, ein Jahr zuvor die 160 Jahre alte Marienstatue (die SZ berichtete).