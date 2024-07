Erneuter Vandalismus Nach Marienstatue: Zerstörung eines weiteren christlichen Symbols sorgt in Bietzen für Entsetzen

Die Menschen in Bietzen sind entsetzt: In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni wurde das steinerne Wegekreuz vor der Bahnunterführung mutwillig zerstört. Dem Kreuz haben Unbekannte so zugesetzt, dass es kurz oberhalb des Sockels abgebrochen ist. Eine zweite Bruchstelle tut sich unterhalb des Querbalkens auf. Es ist bereits der zweite Angriff auf ein christliches Symbol in der jüngsten Vergangenheit. Erst im Spätsommer des letzten Jahres wurde die 160 Jahre alte Marienstatue an der Straße „Am Ziehborn“ in ihre Einzelteile zerschmettert (die SZ berichtete).