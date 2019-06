Wegen Windpocken : Unterricht am Gymnasium am Stefansberg fällt am Donnerstag aus

(Symbolbild). Foto: dpa/Peter Endig

Merzig Wegen Vorfällen von Windpocken fällt am Donnerstag, 27. Juni, der Unterricht am Gymnasium am Stefansberg aus. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. In der letzten Schulwoche kam es während der Projekttage vermehrt zu Erkrankungen, weil Schüler in unmittelbarem Kontakt mit erkrankten Schülern kamen.

