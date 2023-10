Uniceflauf am Gymnasium am Stefansberg Merzig GaS-Schüler erlaufen 13 000 Euro für Kinder in Not

Die Hälfte des Spendenbetrags wird im Rahmen der „Bestenfeier“ am 19. Oktober in der Aula des Gymnasiums am Stefansberg in feierlichem Rahmen an Unicef übergeben. Mit dem Geld unterstützt Unicef-Bildungsprojekte in Afrika, etwa den Bau von Schulen und neuen Unterrichtsräumen, und will so dafür sorgen, dass Kindern dort die Möglichkeit gegeben wird, überhaupt eine Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu absolvieren. Die andere Hälfte des Spendenbetrags verbleibt an der Schule und wird für Anschaffungen zur Verschönerung des Schulalltags verwendet. Und vielleicht hat die Aktion und der Spaß dabei auch den ein oder anderen motiviert, jetzt öfter mal die Laufschuhe zu schnüren.