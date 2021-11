Die Kreisstadt bleibt bei der Veranstaltung : Ungeimpfte haben doch Zutritt: Weihnachtsmarkt in Merzig wird zweigeteilt

Merzig Der Merziger Weihnachtsmarkt rund ums Stadthaus und der Nikolausmarkt am Kirchplatz St. Peter finden statt. Das hat Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld bei einem Pressegespräch am Dienstagvormittag mitgeteilt. Besucher müssen jedoch einige Corona-Regelungen beachten.

Wie Hoffeld erklärte, ist der Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag, 25. November, um 18 Uhr startet, zweigeteilt. Er bestehe aus einem frei zugänglichen Bereich in der Fußgängerzone und einem abgesperrten Bereich im Rathaus-Innenhof. Der Bereich in der Fußgängerzone, wo es neben Weihnachtsmarktständen unter anderem Glühwein to-go geben soll, kann nach Angaben der Stadt jeder besuchen, der eine Maske trägt. Dort dürfe jedoch nichts an den Ständen verzehrt werden.