Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt Telefonkasten

Mit Hilfe der Öffentlichkeit hofft die Polizei-Inspektion Merzig einen bislang unbekannten Autofahrer zu ermitteln, der bei einem Unfall Anfang Dezember beträchtlichen Sachschaden angerichtet hat.

(red) Wie die Polizei gestern mitteilte, hat sich der Unfall bereits am Sonntag, 3. Dezember, ereignet. An besagtem Tag befuhr gegen 17.15 Uhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Merzig die Straße „Zum Gipsberg“, aus Richtung Losheimer Straße kommend. In Höhe des Hauses Nummer 31 kam er von der Fahrbahn ab und fuhr einen Telefon-Verteilerkasten um, welcher stark beschädigt wurde. Anwohner bemerkten den Unfall und sprachen den Verursacher auf den Unfall an. Dieser hatte den Schaden angeblich bereits bei der Polizei gemeldet. Tatsächlich wurde der Schaden der Polizei laut Mitteilung jedoch erst am 11. Dezember nachträglich mitgeteilt.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen dunklen Wagen gehandelt haben. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle Haare, der Unbekannte trug laut Zeugenaussagen eine Hornbrille.

Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer bitte an die Polizei Merzig, Tel. (06861) 7040.

