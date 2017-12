Unbekannter fährt geparktes Auto kaputt

Einen unbekannten Unfallfahrer sucht die Polizei in Merzig.

Nach Mitteilung der Polizei von gestern ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 21. Dezember, zwischen 10.20 und 12 Uhr. In diesem Zeitraum hatte eine Pkw-Fahrerin in Merchingen auf einem geteerten Feldweg an der L 346 in Richtung ehemaliges Munitionsdepot in Höhe des dortigen VSE-Windparks ihren schwarzen Nissan X-Trail zum Parken abgestellt. Als die Frau nach einem Rundgang zu dem SUV zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die gesamte linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden war. Offenbar war ein größeres unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit weißer Lackierung, beim Passieren an dem geparkten Pkw vorbeigeschrammt

Hinweise werden erbeten an die Polizei Merzig, Tel. (06861) 7040.

(cbe)