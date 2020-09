Eier gegen Hauswand : Eierwerfer beschädigen Fassade von Neubau

Merzig Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrfach die Fassade eines Wohnhaus-Neubaus in der Straße Zum Bauhof 3a in Merzig mit Eiern beworfen. Den dadurch entstandenen Schaden an der Fassade muss der Bauherr des Gebäudes kostenaufwendig durch einen Neuanstrich beheben lassen.

Zuletzt hatten der oder die Täter offenbar in der Nacht zum Mittwoch zum wiederholten Male Eier gegen das Gebäude geworfen. Der Eigentümer hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt.