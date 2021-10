Polizei sucht Hinweise : Wohnwagen in Hilbringen gestohlen

Hilbringen Unbekannte haben in Hilbringen einen Wohnwagen gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Unbekannten brachen demnach in der Hollandstraße im Wohngebiet Seitert ein Gartentor auf, um auf das Grundstück zu gelangen.

Dort suchten sie den Wohnwagen auf, der unter einem Carport geparkt stand, und überwanden die Diebstahlsicherung. Anschließend wurde der Wohnwagen mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert, wie die Polizei weiter mitteilt. Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.